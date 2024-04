Operai al lavoro per il nuovo asfalto 

Dopo un’attesa durata settimane, in via Iglesias a Sestu sono arrivati i mezzi per rifare l’asfalto. La strada, una delle principali per entrare a Sestu, aveva da tempo un fondo rovinato dai numerosi lavori per la fibra. Tra buche e avvallamenti percorrerla in auto era scomodo, in bici o moto anche molto pericoloso. I nuovi lavori sono a carico del Comune e saranno conclusi entro pochi giorni. Restano ancora tante le strade da sistemare a Sestu, dopo che numerose vie sono state aperte per effettuare degli scavi. (g. l. p.)

