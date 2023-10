Operai al lavoro per far rinascere la pineta 

Intervento di riqualificazione e valorizzazione per dare una seconda vita alla Pineta comunale all’ingresso di Arbus. I lavori sono già avviati per un importo complessivo di 600 mila euro: si tratta di fondi della Regione provenienti da diversi bandi destinati a opere nel centro abitato e dai cantieri forestali che fanno risparmiare i costi per la mano d’opera, oltre 160 mila euro per 6 operai, impegnati per otto mesi. «L’obiettivo – spiega il sindaco, Paolo Salis – è far rinascere l’intera area di circa sei ettari, rendendola fruibile affinché si trasformi in un attrattore turistico».

Il progetto

«Alla fine del cantiere – annuncia l’assessore all’ambiente, Simone Murtas – l’area avrà le vesti di un vero e proprio parco, funzionale e accogliente per i tanti cittadini che lo frequentano. Questo perché c’è sempre più voglia di verde e di fare sport all’aria aperta e la storica pineta è il luogo ideale per riscoprire la natura». Nel dettaglio le opere sono finalizzate a eliminare il degrado e l’abbandono in cui versa la zona, dove, per mancanza di fondi, nel tempo è stato possibile eseguire solo interventi mirati e limitati. In agenda la sistemazione della strada che l’attraversa, un percorso di buche e avvallamenti che verrà asfaltato, compreso il tragitto di accesso che si trova nel territorio di Guspini, paese confinante. C’è poi da sistemare staccionate, muretti in pietra, realizzare aiuole, sostituire panchine, potenziare l’illuminazione.

La carta turistica

Attenzione particolare ai bambini con “un percorso avventura”, giochi di abilità anche per gare sportive. «Non mancano le opere – ricorda Salis – per assicurare la partecipazione all’esperienza sociale e per l’attrazione turistica. Elementi favoriti dalla vicina area sosta camper e dall’anfiteatro, dove si svolgono numerosi spettacoli. È sufficiente che i nostri ospiti attraversino un percorso di 100 metri per raggiungere la pineta, trovare una pista ciclabile e percorsi perdonali per chi ama camminare. Un punto relax con tavoli, sedie, un chiosco e, per chi volesse cucinare, anche barbecue».

Tutti d’accordo

Il finanziamento servirà anche per ripulire l’area dalle erbacce, potare i pini, tagliare i rami sporgenti e a rischio crollo sulle strade che la circondano, arricchirla con nuovi alberi e fiori nelle aiuole. Progetto condiviso dagli abitanti e dalla minoranza. «Importante riconsegnare ai cittadini – dice il consigliere Agostino Pilia – uno spazio per il tempo libero e che attira i visitatori, fornendo così la possibilità di far girare l’economia. Lo stato di degrado l’abbiamo segnalato più volte in Aula. Vigileremo affiché l’intervento venga portato a termine».

