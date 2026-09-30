Operai al lavoro per eliminare la perdita idrica in via Cannas 

Dopo oltre sette mesi si sta avviando a soluzione uno dei problemi più dibattuti: la riparazione di un annoso guasto nella rete idrica di via Cannas. Ha comportato lo scorso febbraio il cedimento del nuovo asfalto, posato poche settimane prima dal Comune lungo tutta la via, e l'apertura di una buca divenuta col passare del tempo sempre più pericolosa. È stato l'ufficio tecnico, su input dell'assessorato ai Lavori pubblici, ad avviare l'intervento con fondi che risiedono nel capitolo delle riparazioni stradali. Spetterà poi al Comune in un secondo momento capire se, come preannunciato da un sollecito inviato poco meno di un mese fa, le spese sostenute dall'ente dovranno o meno essere rimborsate da chi è stato ritenuto proprietario della condotta difettosa. Al momento, l’orientamento è la richiesta del risarcimento. In questi mesi si sono succeduti sopralluoghi del Comune, della Asl di Abbanoa, commissioni consiliari. Recentemente il Comune ha individuato in un privato la responsabilità per il guasto di una pompa di sentina. L'intervento dunque consiste ora nell'eliminazione di un tratto di condotta che verrà allacciata a una mista.

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