Operai al lavoro nell’ex asilo comunale 

Sono in corso a Villarios, frazione del Comune di Giba i lavori di ristrutturazione dello stabile che ospitava l’ex asilo della frazione. Si tratta di interventi che hanno interessato gli infissi della struttura, oltre al rifacimento della pavimentazione interna. Per realizzare le opera sono stati stanziati 50 mila euro. In questi giorni si sta intervenendo per migliorare l’efficientamento energetico di tutto lo stabile, grazie ad ulteriori 50 mila euro di fondi ministeriali. I lavori prevedono la realizzazione di un cappotto esterno e diventerà una struttura interamente fruibile a tutta la istantanea. «È un altro risultato di questa amministrazione – fa sapere il sindaco di Giba, Andrea Pisanu – stiamo lavorando per intercettare e ottenere dei finanziamenti che consentono di ristrutturare il patrimonio del Comune».

L’amministrazione non ha deciso la destinazione d’uso dello stabile, che sarà disponibile per ospitare eventuali riunioni o incontri pubblici, ma sarà anche sede elettorale della frazione di Villarios. (f. m.)