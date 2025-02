Operai al lavoro nelle strade  

Collinas prosegue nel percorso di miglioramento della sicurezza e del decoro urbano con un nuovo intervento in prossimità del cimitero. Sono state installate le nuove barriere rivestite in legno. L’opera si inserisce nel più ampio progetto di realizzazione dell’area sosta attrezzata per camper e van, una zona nelle immediate vicinanze pensata per accogliere i visitatori in un’ottica di turismo sostenibile. Per il completamento dell’area camper mancano ancora le installazioni luminose di sicurezza – tra cui gli “occhi di gatto” per una maggiore visibilità notturna – e la segnatura a terra, passaggi fondamentali prima dell’apertura ufficiale, ormai imminente. «Lavoriamo assiduamente con una serie di opere pensate in maniera ragionata, che possono dare luogo a un grande risultato», conclude il sindaco Francesco Sanna. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA