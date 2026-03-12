Operai al lavoro nelle chiese  

La chiesa di Sant’Antonio di Santadi, porta d’ingresso della Costa Verde, e quella di Santa Barbara del sito minerario di Ingurtorsu, riceveranno interventi urgenti di messa in sicurezza e restauro. Grazie ad un accordo di collaborazione istituzionale tra il Comune di Arbus, la Curia, la Regione, il cammino minerario di Santa Barbara e il parco geominerario, il 2026 parte con promesse rassicuranti: i soldi ci sono, in tutto 338 mila euro. Le strade si dividono nel percorso, nel tempietto sacro di Santadi in questi giorni sono stati affidati i lavori, nel sito minerario la somma è ricomparsa nel piano annuale delle opere pubbliche.

Sant’Antonio

L’intervento per complessivi 120 mila euro punta alla sicurezza dell’edificio, eliminando le criticità emerse negli ultimi anni, legate in particolare al degrado di alcune parti della struttura e ai problemi di smaltimento delle acque piovane. «L’emergenza – ricorda l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Pani – è la sistemazione della torre campanaria. Il campanile verrà demolito e ricostruito, impossibile ristrutturalo, gli elemento che lo compongono presentano un forte deterioramento, la nuova struttura sarà coerente col vecchio impianto architettonico. Ripristino anche delle finiture esterne». La durata dei lavori è di circa 90 giorni. «Una corsa – dice il sindaco, Paolo Salis – contro il tempo, necessaria per arrivare a giugno, mese dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, l’evento più importate del paese. E poi c’è l’avvio della stagione turistica, per i nostri ospiti unico luogo sacro del litorale aperto tutto l’anno».

Santa Barbara

Più tortuoso l’iter burocratico del luogo di culto della protettrice dei minatori. Chiusa dal 2018, a causa di una tempesta che ha portato via il tetto, ha i soldi in cassa per il ripristino delle condizioni di agibilità, 210 mila euro dalla Regione, 50 dal Comune, 10 mila dalla Fondazione del Cammino di Santa Barbara. Fondi spariti e ora ricomparsi nel bilancio del Comune. «La novità – comunica Pani – è che in questi giorni abbiamo chiesto un sostegno al Parco Geominerario, la disponibilità non è mancata. A breve l’incontro col parroco, don Luca Carrogu. Insieme per programmare le opere da eseguire per la riapertura ai pellegrini e alle celebrazioni religiose». E la disponibilità del sacerdote a collaborare non si è fatta attendere: «La salvezza della chiesa e il riavvio delle funzioni, come è sempre stato in passato, troveranno in me tutto l’appoggio».

Piccioni in chiesa

I pochi residenti di Ingurtosu che da quasi dieci anni lamentano la chiusura del sito sacro, alle promesse non credono più, aspettano fatti concreti. «Dopo diverse lotte – ricorda Paolo Garau – abbiamo ottenuto che gli infissi della struttura fossero chiusi, la rabbia di vedere i piccioni dentro, unici ospiti, era tanta. Il maltempo di questi giorni ha riaperto le finestre. E noi abbiamo riavviato la protesta, questo volta social».

