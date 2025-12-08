Operai al lavoro nell’asilo comunale 

Sono iniziati a Maracalagonis i lavori di ampliamento dell’asilo nido comunale di via Colombo. Prevista la realizzazione di tre nuove aule con la la creazione di 20 nuovi posti nido. L’attuale edificio è in grado di ospitare una quarantina di bambini. Attualmente la scuola di via Colombo è gestita dalla Fondazione Polisolidale. Il Comune ha ottenuto altri 200mila euro dalla Regione che saranno utilizzati per altri lavori.

L’asilo nido ospita bambini dai 3 ai 36 mesi che offre supporto alle famiglie nell’educazione e nella cura dei piccoli. Favorisce l’armonico sviluppo della personalità del bambino favorendone l’autonomia e la socializzazione. Il bambino, al Nido, trova occasioni di gioco, di curiosità e di scoperta, di socializzazione tra coetanei, di esplorazione dell’ambiente circostante in un clima affettivamente sereno e nel rispetto dei ritmi evolutivi. (ant. ser.)

