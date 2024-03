Operai al lavoro nell’area pedonale 

Proseguono i lavori nella via Vittorio Emanuele di Fluminimaggiore, per la realizzazione di una piccola piazza nell’area della Casa Rabati. Nei giorni scorsi si è tenuta presso una conferenza di servizi, dove gli enti preposti, tra i quali la Soprintendenza e l’Anas (che gestisce la Statale 126): hanno dato il parere positivo per la realizzazione di uno spazio pedonale tra la strada e l’area ristretta, dove sarà realizzata la piccola piazza.

Il progetto era stato proposto due anni fa dalla vecchia Giunta comunale, per definire la risoluzione delle problematiche legate al ridere della Casa Rabati, che avrebbe potuto creare disagi alla viabilità nella strada principale del paese. Dopo la messa in sicurezza dell’area con lo sgombero delle macerie e la realizzazione di una piattaforma in cemento, le procedure per l’attuazione del piccolo progetto proseguono.

RIPRODUZIONE RISERVATA