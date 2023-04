Operai al lavoro nella sughereta di Sant’Angelo 

Sono iniziati nei giorni scorsi a Fluminimaggiore i lavori per la pulizia e manutenzione della sughereta comunale di Sant’Angelo. «Si tratta di un cantiere programmato da tempo – spiega Gianni Gaviano, assessore comunale alle politiche forestali – che finalmente siamo riusciti a far partire, intervenendo non solo con la pulizia del bosco, ma anche con la realizzazione di fasce antincendio e con la sistemazione della viabilità all’interno dell’area di 31 ettari di proprietà del comune». I lavori sono eseguiti da una cooperativa locale, che ha deciso di impegnare per 20 ore settimanali e per 5 mesi, ben 12 lavoratori.

Tutto é reso possibile grazie a un finanziamento di circa 200 mila euro, stanziato dalla Regione nell’ambito delle politiche per la prevenzione degli incendi nelle campagne della Sardegna.

«Nei prossimi giorni – conclude Gianni Gaviano – partirà un altro cantiere comunale finanziato dalla Regione attraverso i fondi Lavoras e che vedrà impegnati per 6 mesi 5 lavoratori. Poi anche un altro cantiere forestale, sempre gestito direttamente dal comune, con 15 operai, che saranno impegnati in opere di risanamento e pulizia ambientale, con un contratto di lavoro di 3 mesi».

