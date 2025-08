Operai al lavoro nella nuova mensa scolastica 

In arrivo una nuova mensa scolastica, grazie a un intervento da 720mila euro finanziato con risorse del Pnrr. I lavori in via della Pineta sono iniziati a maggio e si concluderanno entro giugno 2026.

Contestualmente, l’amministrazione comunale sta valutando un piano di riorganizzazione degli spazi educativi, alla luce di un numero piuttosto contenuto di iscritti. Queste considerazioni seguono la chiusura della scuola dell’infanzia nell’ottobre scorso, a causa di alcune lesioni strutturali che hanno reso necessario il trasferimento delle attività didattiche nelle aule della scuola secondaria di primo grado. «Abbiamo in mente un’ottimizzazione degli spazi scolastici – spiega il sindaco Andrea Fenu – e intendiamo trasformare la struttura della scuola materna in uno spazio polifunzionale, capace di ospitare un asilo nido per bambini da 0 a 2 anni e, al tempo stesso, consentire il rientro dei bambini dell’infanzia nella sede che li accoglieva prima del trasferimento». Il Comune ha presentato una richiesta di 600mila euro di fondi del PNRR, consapevole della crescente domanda e, al contempo, della limitata disponibilità di servizi per la prima infanzia. «Il nuovo stabile adibito a mensa -conclude Fenu –, insieme al progetto dell’asilo nido, contribuirà a creare una realtà scolastica più completa e vicina alle esigenze delle famiglie e del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA