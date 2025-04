Operai al lavoro in parchi e aree verdi 

A Samassi è partita la manutenzione del verde pubblico. Dal 15 aprile, una ditta incaricata dal Comune ha avviato gli interventi in parchi e aree verdi, dando priorità agli spazi più frequentati da bambini e famiglie. «Siamo partiti da piazza Resistenza e piazza Galilei - spiega il vice sindaco Giacomo Onnis - ma anche da aree molto vissute come i parchi di via Marco Polo, via Salvo D’Acquisto e via Amsicora». Completati anche i lavori nelle aiuole di piazza Italia, via Risorgimento e piazza Stazione. Nei prossimi giorni toccherà al parco tematico, al boschetto di via Marconi e alla zona Pip, per proseguire nelle altre aree verdi. «A causa di piogge e festività il programma ha subito rallentamenti - precisa il vice sindaco - ma i lavori stanno procedendo». La manutenzione riguarda la tosatura di prati e la potatura di siepi e piccole alberature. A maggio al via anche gli interventi di prevenzione incendi nelle aree extraurbane e lungo la circonvallazione. «Il lavoro sarà fatto dalla compagnia barracellare grazie al finanziamento dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano», aggiunge Onnis. Importante anche il contributo degli operai Lavoras, attivi nella pulizia dei marciapiedi e nello sfalcio. «Amministrazione e uffici - conclude Onnis - stanno facendo di tutto per gestire al meglio il grande patrimonio verde del nostro paese».

