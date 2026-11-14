La soluzione era stata trovata già nelle scorse settimane: lavorare la notte per rifare l’asfalto lungo la ex statale 554, ribattezzata viale Europa e ridurre così i disagi per gli automobilisti. E adesso sono stati dettati anche i tempi. Si comincia lunedì 23 novembre, salvo ovviamente intoppi legati al maltempo e si farà più in fretta del previsto. Non più i dieci giorni che ci sarebbero voluti intervenendo negli orari diurni ma soltanto quattro per andare via spediti dalle 20 alle 6.

Calendario

«Prima di definire il cronoprogramma dei cantieri», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «abbiamo dovuto attendere l’autorizzazione acustica dall’Arpas dal momento che si tratta comunque di lavori da andare a fare la notte». Autorizzazione necessaria quindi anche se le case sono lontane dall’ex statale e non si dovrebbe creare alcun disturbo. Tra l’altro si era lavorato di notte anche in viale Colombo sempre per il rifacimento dell’asfalto con case e palazzi che si affacciano proprio sulla strada.

«Quello che andiamo a fare è un intervento straordinario», aggiunge Conti, «che ovviamente farà diminuire per forza di cose le risorse per altri lavori». Modalità e percorsi alternativi saranno poi definiti nei prossimi giorni.

Urgenza

L’intervento di bitumazione si è reso necessario per via delle critiche condizioni dell’asfalto, che presenta buche e pericolosi avvallamenti un po’ in tutto il percorso, già da tempo. La spesa prevista per portarlo avanti era di circa 300mila euro. Una quota extra che però appunto causerà lo slittamento di altri lavori previsti nel quinto lotto di asfalti, ma non c’era altra scelta per via dei pericoli di una delle strade più trafficate di tutto il territorio.

I lavori notturni chiesti a gran voce dai cittadini, eviteranno caos e ingorghi nelle ore più critiche della giornata. Chiudendo i cantieri alle 6 invece si avrà tutto il tempo per liberare la strada e cominciando alle 20 la circolazione è scorrevole e non dovrebbe subire contraccolpi.