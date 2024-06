Operai agricoli, sì agli aumenti 

Dopo l’accordo raggiunto per il rinnovo del contratto regionale degli operai agricoli (quadri e impiegati), portato a casa a novembre 2023 con la firma nella sede di Confagricoltura a Sassari, arriva quello sul nazionale siglato nella sede nazionale di Confagricoltura a Roma. Il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto lo scorso 31 dicembre, sarà valido fino a tutto il 2027.

L’aumento contrattuale è stato definito, complessivamente, nel 6,9% delle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2023, in due tranche con decorrenza 1 aprile 2024 (5%) e 1 gennaio 2025 (1,9%), in linea con gli indicatori.

Il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele ha ricordato: «Il rinnovo dei contratti regionali e nazionali sul comparto agricolo, su cui la nostra organizzazione di categoria crede fermamente e per cui si impegna sempre in prima linea a guidare i tavoli, è qualcosa che rende il nostro comparto più vicino alle esigenze e ai bisogni della società. Un modo intelligente per stare al passo con i tempi aggiornando le norme e venendo così incontro alle necessità di quadri, impiegati e imprese agricole».

RIPRODUZIONE RISERVATA