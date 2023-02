Operai accampati davanti alla fabbrica 

Alta tensione ieri alla Portovesme srl: sin dalle prime ore del mattino gli operai degli appalti si sono riuniti in assemblea permanente, in tarda mattinata sono comparse anche due tende. Nel pomeriggio la Portovesme srl ha scritto al Prefetto di Cagliari comunicando – e chiedendo un intervento - che per questioni di sicurezza la situazione attuale non può durare oltre le 8 di oggi, altrimenti si procederà con la fermata degli impianti. «Tali forme di protesta – scrive – non possono essere più tollerate in una condizione economica come quella che stiamo vivendo».

La preoccupazione

L’assemblea della mattina è stata molto partecipata e dibattuta. Una cinquantina di lavoratori rischia di trovarsi in cassa integrazione a zero ore, senza neanche la possibilità di ruotare la cassa come gli altri colleghi. «I tagli continui nell’assegnazione degli appalti stanno producendo forti tensioni tra i lavoratori - ha detto Roberto Forresu, segretario regionale Fiom Cgil - ma è il momento di restare compatti». Molti interventi chiamano in ballo il verbale sottoscritto lo scorso gennaio da Regione, Portovesme srl e sindacati. «In quella occasione la Portovesme aveva dichiarato che neanche un posto di lavoro si sarebbe perso - ha detto Renato Tocco, segretario Uilm del Sulcis - ma le cose non stanno così, i lavori per le aziende degli appalti si sono ridotti e gli operai ne pagano le conseguenze». Secondo operai e sindacalisti la soluzione è solo una. «Per superare questo momento così difficile l’unica strada è la ripresa produttiva di tutti gli impianti», dice Giuseppe Masala, segretario Fsm Cisl del Sulcis Iglesiente. «In questa vicenda la questione del caro energia è centrale ma c’è bisogno di estrema chiarezza da parte dell’azienda sul punto di caduta - sottolinea Franco Bardi, segretario Cgil della Sardegna Sud Occidentale - non può esserci una continua corsa al ribasso sulla tariffa necessaria per riavviare».

I disagi

Il mancato ingresso al lavoro degli operai degli appalti ha comportato disagi in fabbrica. Nel pomeriggio la Portovesme srl ha scritto al Prefetto, chiedendo un intervento per garantire almeno un presidio minimo dei lavoratori degli appalti funzionale alla sicurezza degli impianti, che ricadano tra quelli “a rischio di incidente rilevante”, soggetti alla normativa Seveso . «Purtroppo queste forme di protesta rischiano di compromettere seriamente la continuità produttiva degli impianti ancora in marcia - ha scritto l’azienda al Prefetto - e in una situazione di crisi quale quella descritta, decisioni di tale natura rischiano di avere un effetto irreversibile. Se la situazione non dovesse mutare nelle prossime ore, a decorrere dalle 8 del 28 febbraio inizieremo le attività di fermata degli impianti». Questa mattina a Portovesme sarà presente il segretario della Cgil, Fausto Durante. «Dopo il rinvio a novembre della discussione sul decreto energia - dice Durante - la Regione non ha fatto ancora sapere quale sarà la direzione, quali contromisure intenda adottare per salvaguardare l’attività delle imprese e gli stessi programmi di investimento oggi seriamente a rischio. Ci si aspetta anche un atteggiamento di maggiore apertura e disponibilità nei confronti dei lavoratori degli appalti da parte della direzione aziendale della Portovesme srl, con l’obiettivo di ridurre il più possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali e aumentare i numeri degli occupati».

L’azienda

Oggi scade il mese di tempo concesso dall’azienda per trovare una soluzione al caro-energia. L’ultimo incontro con sindacati, azienda e Regione risale a gennaio, da allora ci sono state diverse interlocuzioni tra la Portovesme srl e i player dell’energia ma non sarebbe stato raggiunto l’accordo per un contratto di fornitura di energia a prezzi sostenibili. Dal primo marzo la cassa integrazione potrebbe estendersi a buona parte dei dipendenti diretti della Portovesme srl.