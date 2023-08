Operai a scuola «Sarà più sicura» 

Cinque mesi per rendere più sicura la scuola primaria di via Bellini. La Giunta Sanna ha approvato il progetto esecutivo di 315mila euro per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento normativo delle elementari.

«È prevista la realizzazione di controsoffitto sul solaio del piano terra e la sostituzione dell'attuale impianto di illuminazione del piano terra», precisa il sindaco. «Il progetto è pronto ad andare in appalto, poi occorreranno cinque mesi per realizzare le opere – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria che mira alla messa in sicurezza dell’edificio. L’installazione di un nuovo controsoffitto comporta la rimozione dell’attuale sistema di illuminazione che sarà sostituito con nuove plafoniere e lampade al Led a basso consumo». ( m. g. )

