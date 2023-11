Opera Music Forum, polemiche dopo il flop 

Giusto il tempo di scambiare qualche battuta, far partire lo show, poi tutto è finito tra le proteste e le polemiche del pubblico che aveva affollato l’Opera Music Forum della Fiera. Problemi di audio e padiglione troppo freddo, stando al racconto dei presenti, hanno fatto saltare sabato sera lo spettacolo del duo comico Pio e Amedeo, primo appuntamento del nuovo spazio concerti all’interno del quartiere fieristico.

Service insufficiente

«La nostra società si occupa della gestione dello spazio e , come capita spesso, arrivano produzioni esterne come avvenuto in questo caso», ha spiegato Davide Siddi, «Per produzioni esterne si intende uno spettacolo itinerante con a seguito tecnici, luci, artisti, musicisti e audio. In questo caso noi abbiamo ospitato lo spettacolo ma la parte tecnica, legata all'audio e lo spettacolo nel suo insieme è quella che segue il tour in decine di date che sono già state fatte. Stiamo in queste ore cercando di capire bene cosa sia accaduto». La prima ipotesi è che il service audio fosse insufficiente a coprire uno spazio così grande, ma solo nei prossimi giorni si capirà bene come siano andate le cose.

Lamentele per il freddo

Alcune degli spettatori si sono lamentati per il freddo, ma in questo caso non sarebbe stata colpa di un disservizio: quel padiglione gigantesco non è mai stato climatizzato e negli anni ha ospitato concerti da Ligabue a Elisa, ma anche altri spettacoli in piedi o a sedere. «Il Comune non ha nessuna responsabilità», prosegue il gestore dell’Opera Music Forum, «gli allestimenti cambiano continuamente, come in qualsiasi spettacolo. In questo caso la produzione portata dal Tour di Pio e Amedeo ha avuto problemi tecnici che non è riuscita a risolvere. Ora stiamo lavorando sui rimborsi e su una nuova data che sarà fissata quanto prima».

Le polemiche

Ma oltre al pubblico scontento, ieri sono fioccate anche le polemiche politiche. «La (mala) programmazione della giunta Truzzu si abbatte anche sugli eventi culturali», ha scritto in un post il consigliere comunale d’opposizione Matteo Lecis Cocco Ortu, «Alla Fiera una vergogna per la nostra città all'inaugurazione del cosiddetto "Opera Music Forum" lodato dall'assessora alla cultura poche ore prima come la soluzione trovata per i grandi spettacoli in città». Il consigliere attacca direttamente l’assessora Maria Dolores Picciau, polemizzando anche sul fatto che il suo servizio è sarà chiamato anche a organizzare il Capodanno. Critica anche Camilla Soru, esponente del Pd. «È stata annunciata in pompa magna l’Opera Music Forum», si legge in un post sui social, «Per la serie post invecchiati malissimo in sole 24. Un altro capolavoro della giunta Truzzu è servito». La consigliera fa riferimento ad un post pubblicato su Facebook dall’assessora che annunciava la serata con “Pio e Amedeo, poi rimosso.

La nuova data

L’assessora Picciau respinge con forza le polemiche, che ritiene strumentali. «È un tema che non riguarda l’amministrazione», ha tagliato corto, «e quindi non ho nulla da dichiarare». Una risposta legata al fatto che spazio fieristico non è comunale, l’allestimento è privato e - come chiarito anche dalla società organizzatrice - l’amministrazione non ha toccato palla sulla vicenda.

I rimborsi

«Desideriamo esplicitamente respingere ogni responsabilità in merito all'incidente verificatosi durante lo spettacolo», ha scritto in un comunicato la società che gestisce l’Opera Music forum, «Ci dispiace sinceramente per eventuali disagi causati, tuttavia, vogliamo sottolineare che tali inconvenienti non sono riconducibili a nostra diretta responsabilità. Presto forniremo ulteriori dettagli e informazioni in merito alla data sospesa».

