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Alghero.
15 maggio 2026 alle 00:11

Opera d’arte soffocata da degrado e rifiuti 

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Un appello per restituire dignità e bellezza a uno degli angoli più suggestivi del centro storico. Il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune chiama in causa ex sindaci, amministrazione comunale e assessori affinché venga valorizzata l’installazione di via Maiorca “Sopra ogni cosa la tua anima”, realizzata dall’artista Stefano Serusi e dedicata alla poetessa Alfonsina Storni. Secondo il Comitato, oggi quello spazio versa in una condizione di degrado incompatibile con il valore culturale e artistico dell’opera. Ecobox abbandonati, piante secche, rifiuti e auto parcheggiate finiscono infatti per soffocare un’installazione nata all’interno del progetto di arte contemporanea “In Sacro Itinere”.

L’opera, ispirata ai versi della poetessa argentina Alfonsina Storni e realizzata con la collaborazione della ceramista Elisabetta Frau, richiama attraverso un intreccio di spine e rami rampicanti i temi dell’inquietudine e della sofferenza, oltre ai simboli della Settimana Santa algherese. Il Comitato chiede di eliminare auto e ecobox e trasformare quell’area in un piccolo roseto urbano con sedute e panchine. (c.fi.)

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