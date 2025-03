Opera: “Così fan tutte” 

Questo pomeriggio dalle 15 Videolina trasmette per intero l’opera buffa “Così fan tutte” di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo da Ponte andata in scena sabato 8 febbraio scorso al Teatro Comunale di Sassari. Una produzione originale inserita nella cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 del Conservatorio di Sassari.

L’orchestra è formata dagli studenti dell’istituto, oltre che da ex allievi e docenti. Maestro concertatore e direttore Andrea Certa, la regia di Giovanni Scandella, autore anche delle scene. Solisti Carlotta Doppiu (Fiordiligi), Aurora Carta (Dorabella), Filiberto Bruno (Guglielmo), Murat Can Guvem (Ferrando), Alessia Cozzolino (Despina), Marco Solinas (Don Alfonso) e il Coro del Conservatorio preparato dalla docente Clara Antoniciello.