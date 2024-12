Open, tutti prosciolti Renzi: ero un appestato 

«Dopo anni di sofferenza oggi arriva la notizia: prosciolto. Volevano farmi fuori con una indagine farlocca. Non ce l’hanno fatta». Matteo Renzi, prosciolto dal gup di Firenze Sara Farini per l’inchiesta su Open, si sfoga alla fine della vicenda giudiziaria sulla Fondazione nata per sostenere le sue iniziative politiche quando era segretario del Pd. Renzi ricorda «gli ultimi cinque anni vissuti da appestato» a causa dell’inchiesta. «Sono stato politicamente massacrato da tanti, a cominciare da Fratelli d’Italia e dai Cinque Stelle - dice - In un mondo normale oggi Giorgia Meloni mi chiederebbe scusa per come ha cavalcato in modo vergognoso l’aggressione giudiziaria nei confronti miei e della mia famiglia. Non lo farà». Poi una bordata al Pm Luca Turco: «Mi spiace solo che vada in pensione dopodomani senza pagare per le sue perquisizioni illegittime e per la sua indagine incostituzionale. Chi sbaglia paga vale per tanti italiani, non per lui». Prosciolti con Renzi Maria Elena Boschi e tutti gli altri 9 indagati, tra cui l’ex ministro Luca Lotti, l’imprenditore Marco Carrai e l’avvocato Alberto Bianchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA