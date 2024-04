Open Tc Cagliari: finale tra Sanna e Salomone 

La finale dell'Open Tc Cagliari (ore 11) tra Federico Salomone e Alberto Sanna deciderà a chi andrà la wild card per le qualificazioni dell'Atp Challenger in programma sugli stessi campi da lunedì. In semifinale, Salomone (tesserato per il Tc Terranova) l'ha spuntata con non poca fatica su Giacomo Crisostomo (Tc Cagliari) 6-1, 6-7(4), 10-8. Contro di lui ci sarà il campione uscente Sanna, che nel derby targato “Tc Cagliari” ha superato 6-4, 6-2 Niccolò Dessì.

Italiani al Forte

Federico Iannaccone e Andrea Picchione, sono i due gli italiani a caccia della finale nel tabellone maschile del quinto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Academy. E in semifinale sarà Italia-Spagna: Iannaccone ha battuto 7-5, 6-3 Luca Potenza e sfiderà Carlos Sanchez Jover, mentre Picchione ha regolato 6-2, 6-0 il qualificato Gabriele Maria Noce e se la vedrà con Carlos Lopez Montagud. Derby italiano con vista sulla semifinale femminile. È quello in programma oggi tra Lisa Pigato (che ha approfittato del ritiro di Aurora Zantedeschi quando era già in vantaggio 6-2, 4-1) e Tatiana Pieri (che l'ha spuntata 6-0, 2-6, 7-5 sulla qualificata ungherese Natalia Szabanin). ( a.bu. )