Open Skiff, la Sardegna cresce bene 

Doppio successo per la spedizione sarda alla prima regata Nazionale Open Skiff a Taranto, con circa 100 timonieri divisi tra Under 16 e Under 12. Tre giorni di regate rovinate solo alla fine dal maltempo, che non ha comunque impedito lo svolgimento di 8 prove. La Sardegna si porta a casa tante soddisfazioni e coppe con i suoi giovani atleti. Tra i più grandi, successo del campione italiano in carica Gianluca Pilia (Circolo Nautico Arbatax) con l’oristanese Andrea Carboni (Veliamoci) quarto. Tra gli Under 12 successo Fabio Serra (Lega Navale Italiana sez. Sulcis) seguito dalla giovane figlia d’arte Bianca Gorgerino (Windsurfing club Cagliari).

Negli stessi giorni partenza anche del circuito Kinder cup Optimist sul Lago Trasimeno. Per la Sardegna ha partecipato Riccardo Hai Gessa (YCPR), 25° su 311 partecipanti. Una buona partenza considerando che il trofeo si vince con la somma dei piazzamenti di tutte le tappe. La prossima sarà ad Agropoli, poi a maggio a Villasimius.

