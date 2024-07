Open Skiff, a Simbula la 4ª regata nazionale 

Il consueto spettacolo di colori e agonismo. Non ha deluso, nel golfo degli Angeli, la 4ª Regata Nazionale Open Skiff, organizzata dal Windsurfing club Cagliari in collaborazione con la Classe Open Skiff e la Federazione Italiana Vela. Ben 117 timonieri divisi in due categorie U16 e U12 si sono sfidati in una tre giorni non facile per le condizioni meteo, ma divertente ed esigente dal punto di vista tecnico. Dieci prove hanno tenuto aperta la classifica, fino all’ultimo giorno, quando il maestrale ha messo il sigillo.

Ciliegina sulla torta, per il Windsurfing Club Cagliari la vittoria di Antonio Simbula, che si è imposto nella categoria Under 16. Buon secondo posto per Gianluca Pilia (CN Arbatax) con soli 3 punti di distacco e terzo per Federico Poli (Club Nautico Rimini).

Nella categoria Under 12, Circolo vela Arco e Circolo Argentario hanno prevalso sulla pattuglia sarda, con i ragazzi e le ragazze della Lega Navale Italiana sez. Sulcis e naturalmente della società organizzatrice in evidenza.

Ora l’attenzione si sposta ai mondiali di classe, che vedranno all’opera sul lago di Garda un numero record di velisti. Cagliari, intanto si conferma sempre più un campo di regata unico, superando bene un altro banco di prova in vista del Campionato Italiano Classi Olimpiche di settembre.



