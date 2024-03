Open: Salto in alto del villasor Il Real putzu guida l’over gruppo a 

Turno di riposo per i tornei Uisp, ma la sosta consente il recupero di quattro gare.

Real secondo

Il Real Putzu frena bruscamente la sua corsa nel girone unico degli Open: la sconfitta per 2-1 nel recupero della seconda giornata di ritorno contro la Futura 2000 Villasor costa il sorpasso proprio ad opera dei rossoblù, che salgono a diciotto punti lasciando i putzesi al quarto posto.

Tris dell’Uta

Nel girone A degli Over l’Atletico Uta 1984 supera agevolmente l’Arbus Costa Verde 3-0 con Todde, Coda e Piras nella gara di recupero della seconda giornata di ritorno. I biancoverdi salgono a quota 17 punti portandosi momentaneamente a -1 dalla coppia Seddori-Monreale Calcio che insegue la capolista Real Putzu, in testa con venti punti. I granata però stasera hanno l’occasione per allungare nello scontro diretto con il Seddori, valido per il primo turno di ritorno. Sabato, per la quinta giornata di ritorno, i riflettori saranno puntati sullo scontro diretto tra Seddori e Atletico Uta 1984.

L’Ales rallenta

La capolista Ales deve accontentarsi del pareggio. L’1-1 con la Villamarese 2023 nel recupero della seconda giornata di ritorno conferma i biancorossi al comando del girone B con un +7 sulla vicecapolista Polisportiva Guasila 2022. Inalterate le chance di podio dei villamaresi, che salgono a quota 16. Il punto contro la capolista consente ai gialloneri di agganciare la Polisportiva Isili e il Sant’Andrea Frius, che venerdì farà visita all’Ales.

