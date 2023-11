Open, round per Renzi 

All’udienza preliminare per il caso Open, la gup di Firenze Sara Farini ha dichiarato nulli i sequestri di chat e di email tra Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Luca Lotti e Francesco Bonifazi (non imputato) nel periodo in cui erano parlamentari. Il giudice, accogliendo l’istanza del Pm, ha chiesto alle Camere l’autorizzazione a procedere al sequestro di email. Renzi esulta sui social: «Ennesima vittoria nostra, ennesima sconfitta dei pm di Firenze. Una vicenda sempre più incredibile…».