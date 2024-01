Open: Il big match sorride all’atletico uta Nino Disario battuta e staccata in classifica 

Va all’Atletico Uta 1984 il big match della sesta giornata degli Open. Seddori e Ales (nonostante il rinvio della gara) restano ancora al comando nei rispettivi gironi dell’Over.

Sempre in vetta

La capolista si rialza dopo lo scivolone con il Real Putzu di fine anno e lo fa nel momento migliore. Nello scontro diretto con la Nino Disario Villacidro la squadra biancoverde afferma la sua supremazia di leader dell’Open riguadagnando la vetta solitaria grazie a uno spettacolare 3-2 proprio ai danni dell’attuale vicecapolista, staccata di tre punti. Mantiene la terza posizione la Polisportiva Strovina Sanluri, che però cade in casa 2-0 contro una rediviva Futura 2000 Villasor in risalita. Con lo stesso risultato la Pizz’a Manetta Capoterra si impone sul Real Putzu e balza al quarto posto, mentre i putzesi restano a quota quattro punti agganciati dalla Stella Rossa Villacidro, vittoriosa per 3-0 sulla Polisportiva Santa Lucia Barrali.

Ancora leader

Non fallisce la capolista Seddori, che nel testa-coda con l’Arbus vince 3-0 e mantiene il primato del girone A degli Over. I biancorossi consolidano la loro leadership approfittando anche del turno di riposo della Monreale Calcio. L’Atletico Uta 1984 vince anche negli Over superando gli Amatori Guspini a domicilio con un netto 3-1. La rete di Onnis e una doppietta di Podda regalano ai biancoverdi i tre punti e il provvisorio secondo posto solitario in classifica in attesa del posticipo di stasera tra Real Putzu e 4 Mori Samassi.

Sale il Guasila

Nel girone B la Polisportiva Guasila 2022 guadagna il secondo posto grazie al 3-0 sul Nurri nell’anticipo di venerdì e al successo (stesso risultato) con cui ha sconfitto il Gesturi nel recupero della quinta giornata il 5 gennaio. In risalita le quotazioni della Polisportiva Villamarese 2023, che ha espugnato il campo del Villanovafranca per 6-1 raggiungendo quota sei punti (anche in virtù del 4-2 nel recupero della gara del terzo turno a Guasila). Finisce a reti inviolate e con un punto ciascuna la sfida tra Polisportiva Isili e Sant’Andrea Frius, mentre è stata rinviata, per accordo tra le due società, la gara tra Gesturi e la capolista Ales, che però rimane in testa con tre punti di vantaggio sulle inseguitrici.

