“Open di Tennis” Speciale da Cagliari 

Ha preso il via su Radiolina “Sport in diretta - Speciale Open di Tennis”, trasmissione dedicata agli Internazionali di tennis che si terranno al Tennis Club Cagliari dal 29 aprile al 5 maggio. Lele Casini, alla conduzione degli speciali, ha ospitato nel primo appuntamento Angelo Binaghi, presidente della FIT. Ad accompagnare musicalmente le gare, i dj set targati Radiolina a cura di Manuel Cozzolino. Gli appuntamenti in dettaglio: 02/04 - 08/04 - 14/04 - 22/04 - 29/04 alle 15.15. In replica il 28/03 - 04/04 - 11/04 - 17/04 - 25/04 - 02/05 alle 19.15