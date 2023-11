Open, definite le semifinaliste over: bene samassi e villamarese 

L’ultimo turno della Coppa nazionale Open ha definito la griglia delle semifinali. Nell’Over invece si sono disputati i quarti di finale.

Pari tra Disario e Uta

Termina 3-3 il big match del girone A dell’Open: grazie al pareggio, Nino Disario Villacidro e Atletico Uta 1984 vanno in semifinale mentre resta fuori la Pizz’a Manetta Capoterra nonostante il 5-1 sul Real Putzu. Le ultime due vittorie dei capoterresi non bastano per insidiare il secondo posto dell’Uta, che chiude a sette punti. Nel girone B la Futura 2000 Villasor vince di misura (1-0) lo scontro diretto con la Pol. Strovina Sanluri che vale il secondo posto e l’accesso alle semifinali, dove approda anche la Stella Rossa Villacidro che chiude in vetta dopo il 3-2 sulla Pol. Santa Lucia Barrali. Questa l’andata delle semifinali in programma sabato: Nino Disario Villacidro-Futura 2000 Villasor, Stella Rossa Villacidro- Atletico Uta 1984.

Quarti Over

Nelle gare secche dei quarti di Over i 4 Mori Samassi si impongono nettamente (3-0) sul Nurri, così come la Pol. Villamarese sul Villanovafranca (6-3). Real Putzu-Guasila è il posticipo di stasera, mentre è stata rinviata la sfida tra Ales e Amatori Guspini.

Preliminari Coppa

Sabato si sono giocati anche i preliminari della Coppa Amatori Over. La Monreale Calcio ha battuto 6-5 ai rigori la Pol. Isili. Superano il turno l’Atletico Uta 1984 (3-1 sul Sant’Andrea Frius) e l’Asd Seddori (3-0 sul Gesturi). Queste le gare di andata del prossimo turno, al quale accede anche la Pol. Isili come migliore tra le sconfitte: Monreale Calcio-Asd Seddori e Atletico Uta 1984-Pol. Isili.

