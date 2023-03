Open day per i cittadini marocchini 

Sono arrivati da mezza Sardegna per avere permessi di soggiorno e altri documenti. Oltre mille cittadini marocchini, nei giorni scorsi, hanno aderito all’Open day organizzato in Questura da cinque associazioni del Marocco che operano in Sardegna e nel resto d’Italia. Insieme ai funzionari della Polizia era presente anche il vice-console marocchino a Roma, Ahmed Laftimi. «Abbiamo presentato una domanda per ottenere il consolato mobile. Senza questo accordo sarebbe stato impossibile in un lasso di tempo così breve ottenere i passaporti e i documenti di soggiorno. In alternativa, questi oltre mille connazionali si sarebbero dovuti recare a Roma, al consolato, con i disagi ben immaginabili. Molti dei nostri connazionali fra l’altro hanno anche figli minori». Ad accogliere il vice console marocchino, la vice questora vicaria Adriana Cammi e il dirigente dell’ufficio Pasi, Vincenzo Valerioti.

