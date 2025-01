È tempo di open day negli istituti superiori cittadini per promuovere le iscrizioni. Oggi appuntamento nel liceo scientifico e linguistico Fermi dalle 15 alle 18. Stessi orari per le giornate successive, già annunciate per il 13, il 24 e il 29 gennaio nella scuola di via Veneto dove la segreteria studenti è a disposizione per le iscrizioni dal lunedì dal sabato dalle 11.30 alle 13 e durante i pomeriggi degli open day, come pure del 31 gennaio.

Scuola aperta anche nell’istituzione di istruzione superiore “Francesco Ciusa” che riunisce il tecnico informatico, il Geometri e il liceo artistico. Il 10 gennaio, dalle 15 alle 19, il primo appuntamento al quale seguiranno quelli successivi, programmati il 14, il 23, il 27 e il 31 gennaio. E poi anche a febbraio, nei pomeriggi del 6 e del 10.

Nel liceo “Sebastiano Satta” gli open day sono previsti il 16, il 23 e il 28 gennaio con porte aperte a tutti nel caseggiato di via Deffenu. Le iscrizioni solo online dalle 8 del 21 gennaio alle 20 del 10 febbraio. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al numero telefonico 0784-30191.

Nel liceo classico e linguistico “Giorgio Asproni” scuola aperta il 10 e il 20 gennaio, dalle 15 alle 19, nella sede di via Trieste, perché quella centrale di via Dante è interessata da lavori di restauro. (f. le.)

