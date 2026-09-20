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Macomer.
21 settembre 2026 alle 00:24

Open day dello sport, invasa pineta Albano 

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Non solo sport ma anche inclusione, cultura e ambiente. Un mix che ha richiamato centinaia di persone, riempendo i sei ettari della pineta Albano, con l'Open day dello sport, la manifestazione voluta e organizzata dall'amministrazione comunale, assieme alla Consulta dello sport. Centinaia di bambini, adolescenti, rappresentanti delle 20 associazioni sportive ma anche genitori e semplici appassionati hanno dato vita al gran galà dello sport, dalla pallavolo al basket, dallo judo al tennis, all'ippica, calcio, tiro con l'arco, pesca, l'atletica e danza di gruppo, lotta libera e tante altre discipline. Un pomeriggio di festa, di allegria, di inclusione.

«Un’iniziativa riuscitissima - dice Federico Castori, l'ideatore della manifestazione e assessore allo Sport - che premia la passione di tanti ragazzi, dei bambini e ancor di più le società e associazioni. E poi è stata ulteriormente valorizzata l'area verde, la pineta Albano». Bobo Vitali, presidente della Basket Macomer 2.0: «È l'occasione per stare insieme e far conoscere ai ragazzi il vero volto dello sport». Dello stesso avviso Imbre Cocco, dello Judo club Macomer: «Abbiamo accolto tanti bambini, ai quali abbiamo voluto dare le prime nozioni di questa disciplina». ( f. o. )

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