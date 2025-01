Open Bnl, oggi le due finali al Tc Cagliari  

Alessandro Ingarao contro Pietro Marino e Alessandra Mazzola contro Cristiana Ferrando. Sono le finali dei tabelloni di singolare dell'Open Bnl che si conclude oggi sui campi del Tc Cagliari e che mette in palio punti validi per la classifica che decreterà i partecipanti alle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia in programma a maggio al Foro Italico di Roma.

Nel main draw maschile, Ingarao conferma la sua confidenza con questi campi (ha vinto qui tre volte di fila i campionati di Seconda categoria) e batte 7-5, 6-0 Giuseppe Tresca. In finale, troverà Marino, che ha lottato 3 ore e mezza per avere la meglio 2-6, 7-5, 7-6(5) su Noah Perfetti. Nel femminile, ancora una buona prestazione per la portacolori del circolo ospitante Mazzola, che ha battuto 7-5, 6-4 la campionessa uscente Isabella Maria Serban e oggi sfida per il titolo Ferrando, che ha avuto la meglio con un doppio 6-4 su Linda Salvi. E la Mazzola è già sicura di volare a Roma, perché ha conquistato il pass messo in palio nel doppio femminile. In coppia con Jessica Bertoldo ha battuto Serban e Carolina Dibenedetto (4-6, 6-3, 14-12). In programma oggi la finale del doppio maschile, con Ingarao e Antonio Massara opposti a Tresca e Niccolò Catini.



