Open Bnl, nove sardi trovano il main draw 

Sono nove i tennisti sardi che strappano il pass per il tabellone principale dell'Open Bnl in corso sui campi in terra battuta del Tc Cagliari e che mette in palio punti utili per la classifica del circuito, che darà la possibilità ai migliori 19 uomini e altrettante donne di partecipare alle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia in programma a Roma a maggio. Qualificate tutte le undici teste di serie maschili. Accedono al main draw i sardi Alessio Di Martino (Ct Decimomannu), Davide Salis (Ct Le Serre Quartucciu), Gabriele Cossu (Tc 70 Oristano), Nicola Bocchieri (Tennis Elmas), Carlo Piredda (Ct Decimomannu), Jacopo Sanna, Ludovico Dodero, Paolino Spano e Cristian Pilia, tutti tesserati per il circolo ospitante, a cui si aggiungono anche l'alessandrino Tommaso Muratori e il romano Francesco Cangeri.

Nel torneo femminile, superano il tabellone di Terza categoria – accedendo all'intermedio 2.6 – Matilde Moi (3.2, Quattro Mori Tennis Team) e Carlotta Lehner (3.3, Tc Cagliari), che elimina la numero 1 del seeding Elisa Secci (3.1, Quattro Mori). Con loro, passano le selezioni anche la 3.1 faentina Emma Baldassari, la 3.2 siracusana Lara Mancuso, e la 3.3 imolese Alice Stella.

In campo da oggi in entrambi i tornei i Seconda categoria. (a.bu.)

