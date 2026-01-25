VaiOnline
tennis.
26 gennaio 2026 alle 00:06

Open Bnl, le Dessolis volano ai quarti 

La pioggia ha confezionato una domenica indoor per l'Open Bnl del Tc Cagliari. Nel match fra il torresino Matteo Mura e Filippo Callerio, il sassarese ha lottato per quasi due ore e mezza prima di cedere il passo all'avversario per 6-0, 4-6, 7-5. Tennis sardo protagonista anche nel secondo match, con Marcella Dessolis che l'ha spuntata 6-4, 2-6, 6-2 su Costanza Traversi. Nei quarti di oggi sfiderà una compagna di circolo, Linda Salvi, che ha superato 6-4, 7-6 Cecilia Manitto. Due vittorie sono arrivate dai nuovi tesserati del circolo organizzatore: nel torneo maschile Noah Perfetti ha regolato 6-0, 6-1 Mattia Vergoni e ora se la vedrà con Andrea Motta. Nel femminile, la testa di serie numero 1 Jessica Bertoldo ha dovuto impegnarsi non poco per avere la meglio 4-6, 6-4, 6-3 su Gaia Mais. Prossima avversaria Greta Rizzetto.

Oggi, pioggia permettendo, sono in programma i quarti di finale. Nel femminile, scenderanno in campo anche Barbara Dessolis contro Cristiana Ferrando (finalista lo scorso anno) ed Eleonora Alvisi contro Anna Tambelli.

