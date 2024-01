Open Bnl, in corsa resta Barbara Dessolis 

Barbara Dessolis tiene alto il vessillo dei Quattro Mori all'open Bnl di Cagliari. La tennista nuorese, tesserata per il circolo ospitante, è approdata agli ottavi di finale del torneo che mette in palio i pass per le Prequalificazioni degli Internazionali d'Italia. Dessolis non ha dovuto faticare per regolare 6-1, 6-0 Maria Gaia Meneguzzo. Oggi sfida la testa di serie numero 6 Sara Milanese: in palio un posto nei quarti, dove attende la vincitrice Isabella Maria Serban, 17enne romena tesserata per il Tc Italia, compagna di circolo dell'algherese Lorenzo Carboni.

Finisce nei 16esimi l'avventura dei tennisti sardi nel tabellone maschile. Marco Dessi' (Tc Viterbo) ha ceduto 6-4, 6-1 davanti a Daniel Bagnolini, mentre Nicola Porcu (Tc Cagliari) ha lottato, ma è stato sconfitto 5-7, 6-3,6-1 da Pietro Romeo Scomparin, testa di serie numero 5.

RIPRODUZIONE RISERVATA