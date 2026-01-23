Open Bnl, Dessolis protagonista 

In palio al Tc Cagliari i pass per le Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia. La grande protagonista di giornata è Barbara Dessolis, che supera tre turni, esordendo con il 7-5, 6-3 nel derby contro Carolina Cicu, eliminando 6-4, 6-1 Ginevra Parentini Vallega Montebruno, per poi approfittare del forfait della testa di serie numero 6 Elena Covi, che le spalanca le porte dei quarti di finale, dove troverà la vincente della sfida tra la numero 3 Cristiana Ferrando e Matilde Gori (6-0, 6-1 ieri su Ludovica Mazzucchelli). Bene anche Marcella Dessolis, che batte 7-5, 6-1 Valeria Acquaviva e oggi sfiderà negli ottavi la numero 5 Costanza Traversi. Sconfitte per Lorenzo Rocco (6-4, 7-5 da Lorenzo Lettieri), Diego Pinna (6-2, 6-1 da Francesco Mineo Mineo), Aurora Deidda (2-6, 6-2, 6-1 in oltre due ore contro Anna Lanciaprima) e Carola Manfredonia (doppio 6-3 da Gaia Mais). In campo oggi, per i sedicesimi di finale, i quattro sardi ancora in gara nel maschile: derby tra Matteo Mura e Daniel Frasconi, Nicola Porcu sfida Andrea Motta e Niccolò Dessì affronta Francesco Mineo Mineo.



