Open, Atletico Uta avanti tutta 

Settima intensa per i tornei Uisp, e classifiche rivoluzionate sia negli Open che nei due gironi Over, per via delle gare di recupero della settimana scorsa e per il turno di campionato di sabato, che ha di fatto aperto il girone di ritorno per le due categorie. Ma tutto rimane confermato almeno ai vertici delle graduatorie. Negli Open continua la supremazia dell’Atletico Uta 1984, con la triade di inseguitrici Nino Disario Villacidro, Real Putzu e Polisportiva Strovina Sanluri che restano in scia. Nel girone A degli Over la leadership è sempre dell’Asd Seddori (atteso dal posticipo di oggi), mentre nel girone B l’Ales mantiene la vetta nonostante i due pareggi nei recuperi.

Trio di inseguitrici

Il girone unico degli Open è ancora comandato dall’Atletico Uta 1984. Le reti di Meloni ed Ena hanno consentito ai biancoverdi di espugnare Villacidro, imponendo il 2-1 alla Stella Rossa. La capolista mantiene un vantaggio di tre punti sul trio di inseguitrici, delle quali fa parte una Nino Disario Villacidro sconfitta per 3-0 sul campo del Real Putzu, che aggancia proprio i gialloblù al secondo posto, anche per effetto del successo per 2-1 con cui i putzesi nel recupero hanno sconfitto la Stella Rossa Villacidro. Ne approfitta solo in parte anche la Polisportiva Strovina Sanluri, che completa il terzetto sulla scia della capolista: i biancorossi però non vanno oltre uno spettacolare 4-4 in rimonta con la Pizz’a Manetta Capoterra, che con undici punti si piazza al quinto posto. Balza in sesta posizione con nove punti invece la Futura 2000 Villasor, che supera per 2-1 la Polisportiva Santa Lucia Barrali, ultima con quattro punti all’attivo, e che nel prossimo turno affronterà la capolista. Sabato riflettori puntati sullo scontro diretto fra Nino Disario Villacidro e Polisportiva Strovina Sanluri.

Big match nel posticipo

Stasera la vetta della classifica del girone A dell’Over potrebbe subire variazioni. Gli occhi sono puntati sulla sfida tra l’Asd Seddori, che guida il girone con quindici punti, e il Real Putzu, che insegue a due lunghezze. I putzesi sono reduci dal 3-1 inflitto agli Amatori Guspini nel recupero e cercheranno di sfruttare il momento positivo, insidiando la leadership dei sanluresi. Nella giornata in cui ha riposato l’Atletico Uta 1984, due pareggi completano il quadro del girone A: la Monreale Calcio (terza forza del torneo) non va oltre lo 0-0 con l’Arbus Costa Verde, mentre è pari (2-2) anche tra 4 Mori Samassi e Amatori Guspini, rispettivamente ultimi e penultimi del girone. L’Ales è ancora la capolista del girone B: la vetta a quota diciassette punti non è in discussione nonostante i due pareggi nei recuperi (0-0 col Villanovafranca e 1-1 con la Polisportiva Isili) e con la gara col Nurri prevista per sabato rinviata a mercoledì. La polisportiva Guasila 2022, dopo il successo nel recupero con il Villanovafranca (0-1) vince anche nella sfida di sabato, infliggendo un 2-1 al Sant’Andrea Frius, staccato con due punti di distacco al terzo posto. Polisisportiva Isili e Villamarese 2023 (reduce dallo 0-0 a Nurri nel recupero) vanno a braccetto al quarto posto dopo essersi divisi la posta nel rocambolesco 3-3 di sabato, mentre il Gesturi si aggiudica lo scontro diretto superando nettamente il Villanovafranca (sempre penultima) per 4-1.

