Open Arms: «Un milione da Salvini»  

Per gli avvocati di alcuni dei 147 naufraghi della Open Arms e delle organizzazioni costituite parti civili al processo di Palermo «ci sono tutte le condizioni per affermare la responsabilità penale dell’allora ministro dell’Interno» Matteo Salvini, per il quale il pubblico ministero ha chiesto sei anni di carcere con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito ai migranti, soccorsi cinque anni fa dalla nave della ong spagnola, lo sbarco a Lampedusa, tenendoli in mare per 19 giorni. Appoggiando la requisitoria della Procura, i legali hanno chiesto oltre alla condanna penale di Salvini anche un risarcimento danni per i loro assistiti per un totale di oltre un milione di euro. I riflettori si spostano sulla difesa che nella prossima udienza del 18 ottobre farà la propria arringa, specificando che «non ci fu alcun sequestro di persona», ha ribadito l’avvocato Giulia Bongiorno che prima di lasciare l’udienza ha espresso «solidarietà ai pm per le minacce» ricevute dopo la richiesta di condanna di Salvini.

