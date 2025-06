«Open Arms spettava alla Spagna» 

PALERMO. L’Italia, e quindi l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, non aveva l’obbligo di assegnare il porto sicuro alla Open Arms, la nave spagnola che aveva soccorso un centinaio di migranti ad agosto del 2019: spettava alla Spagna. Ai giudici del tribunale di Palermo bastano poche righe per motivare l’assoluzione pronunciata a dicembre per il leader della Lega, accusato di rifiuto di atti d’ufficio e sequestro di persona perché secondo i Pm aveva illegittimamente impedito lo sbarco ai profughi. Per i giudici quella premessa rende inutile approfondire ogni ulteriore argomentazione. E Salvini: «I giudici hanno confermato che difendere l’Italia non è reato, rilevando l’ostinazione e l'arroganza di Open Arms». E poi: «La soddisfazione non cancella l’amarezza per un processo lungo, costato migliaia di euro ai contribuenti italiani: è il risultato dell’odio politico della sinistra contro di me». La Procura deciderà sull’appello dopo aver letto le motivazioni, ma è inevitabile che il ricorso ci sarà.

