Open Arms, la Lega pronta alla mobilitazione «Se Salvini sarà condannato, andremo in piazza» 

La Lega è con il suo leader. E se Matteo Salvini venisse condannato nel processo Open arms che domani si chiuderà a Palermo, il partito scenderà in piazza. Nessuna mobilitazione in Sicilia ma alcuni gazebo saranno allestiti sabato e domenica a Roma e Milano. Meglio attendere la sentenza, insomma. Poi si vedrà. Di sicuro il vicepremier sarà a Palermo. È accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito, da ministro dell’Interno, lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla ong Open Arms e rimasti in mare 19 giorni, nell’agosto 2019. Per lui il pm ha chiesto sei anni di carcere. Sul verdetto, non circola ottimismo nel partito. A bassa voce molti temono comunque una condanna, anche se più lieve di 6 anni. Lo spirito più battagliero è incarnato dai colonnelli del segretario. In testa Andrea Crippa, uno dei vice di Salvini: «Tutto il partito è pronto alla mobilitazione in caso di condanna». Niente di più, ma finora è esclusa un'iniziativa a Palermo anche per ragioni di collegamenti con l’isola e complice il clima natalizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA