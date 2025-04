«Oops»: Trump choc, pubblica la bomba su un raduno di Houthi 

Washington. Decine di persone radunate in una sorta di cerchio: le immagini agli infrarossi con un mirino che punta il gruppo, una violenta esplosione che spazza via tutto, poi il fumo si dissolve. E resta un immenso cratere. È la sequenza di immagini pubblicata dal presidente americano Donald Trump su Truth - e su X di Elon Musk - che rivendica con sarcasmo di aver colpito una formazione di combattenti. «Questi Houthi si sono radunati per ricevere istruzioni su come attaccare. Oops, non ci saranno attacchi da parte di questi Houthi. Non affonderanno mai più le nostre navi!», ha scritto Trump. I ribelli yemeniti lo hanno accusato di crimini di guerra, sostenendo che nel video «si mostra un attacco a un raduno tribale», non a un gruppo di combattenti, convocato per «dare sostegno a Gaza». E accusano: il presidente Usa «ha ammesso il suo crimine, e se ne vanta».

La circostanza sarebbe confermata dal posizionamento delle persone colpite, una sorta di cerchio con un paio di uomini in mezzo, tipica usanza dei raduni religiosi e tribali yemeniti. In questi ultimi peraltro gli Ak-47, vanto di chi li possiede, non mancano mai. La vicenda ha scatenato un putiferio sui social, su X molti utenti si sono rivolti a Grok, l’intelligenza artificiale della piattaforma, che alla fine ha elaborato una risposta forse inaspettata per molti: “Il video condiviso da Trump mostra probabilmente dei combattenti, poiché sostiene che siano Houthi che pianificano un attacco. Tuttavia, gli Houthi affermano che si è trattato di un incontro tribale di civili, non di militari. Le prove tendono a far propendere per i combattenti, ma la controversia rimane”. Inoltre secondo i ribelli Trump «ha commesso una gaffe, ammettendo che abbiamo affondato le navi americane», finite sotto i colpi di missili e droni in questi mesi, in particolare la portaerei Truman «presa di mira 22 volte». La pubblicazione della sequenza è arrivata ore dopo che la Cnn, citando fonti militari, ha fissato a un miliardo di dollari il costo delle operazioni antiHouthi. Dal 15 marzo centinaia di milioni sono stati spesi in poco meno di tre settimane per gli attacchi con i missili da crociera a lungo raggio Jassm, i Tomahawk e le bombe plananti a guida Gps Jsow.

