Onu, Lavrov a testa bassa contro gli Usa 

NEW YORK. Scontro frontale all’Onu, dove il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha presieduto una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata al “Multilateralismo efficace attraverso la difesa dei principi della Carta delle Nazioni Unite”, sparando a zero su Stati Uniti e alleati. Il capo della diplomazia di Mosca, al Palazzo di Vetro nell’ambito del mese di presidenza russa del Consiglio, ha accusato Washington di voler isolare la Russia e azzoppare la Cina, e definendo la Nato un’alleanza offensiva e non di difesa. «Ancora una volta, come durante la Guerra Fredda, siamo giunti a una linea pericolosa, e forse ancora più pericolosa - ha tuonato – Gli Usa e i suoi alleati abbandonano la diplomazia e premono per la soluzione delle controversie sul campo di battaglia». E ancora: «Diciamo le cose come stanno, nessuno dà il diritto alla minoranza occidentale di parlare a nome di tutta l’umanità».

