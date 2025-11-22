VaiOnline
Villanovafranca.
23 novembre 2025 alle 00:40

Onorina Cao festeggia 104 anni 

Villanovafranca festeggia la sua nonnina più longeva. Onorina Cao ha compiuto 104 anni. «La sua lunga vita è testimonianza di valori, memoria e tradizione che arricchiscono la nostra comunità e rappresenta un legame prezioso con la storia del paese», dice il sindaco Matteo Castangia. Nel 1951 apre la prima gelateria della Marmilla. Nel 1954 è la prima cittadina ad acquistare un televisore a Villanovafranca. Vedova da circa 30 anni, ha due figli. Qualche tempo fa si è trasferita a Pirri, ma tutti, soprattutto le generazioni più grandi del paese, la ricordano affettuosamente come Tzia Norina, per la sua generosità e il suo altruismo. Giacomo Porru, assessore e suo parente, aggiunge: «Ama raccontare i momenti più importanti della sua vita comunitaria, perché è molto legata al suo paese».

