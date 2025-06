Onorificenza per il colonnello Pischedda 

Nella cerimonia del 2 giugno in Prefettura una delle onorificenze di cavaliere della Repubblica ha premiato il tenente colonnello Giuseppe Pischedda, attuale comandante della compagnia dei carabinieri di Nuoro. «Ufficiale rigoroso e affidabile vanta al suo attivo numerose benemerenze, encomi e distinzioni onorifiche che testimoniano non solo la capacità, competenza e passione che ne caratterizzano l’operato sul lavoro, ma anche l’intenso impegno che lo contraddistingue nel mondo del volontariato rendendolo unanimemente riconosciuto ed apprezzato in pubblico come uomo e militare dallo spessore elevato», recita la motivazione.

Insignito nel 2019 dell’onorificenza di cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana, nel 2021 ha ricevuto, tra gli altri, l’encomio di benemerenza dalla delegazione di Viterbo-Rieti dell’ordine di Malta e la medaglia per la campagna Covid-19 dal sovrano dell’ordine di Gerusalemme, Rodi e Malta per l’intensa attività di volontariato intrapresa nel periodo della crisi ucraina a favore di quelle popolazioni.

Innumerevoli le attività portate avanti nell’Arma dei carabinieri, spesso difficili per il contesto criminale di riferimento e per la levatura delinquenziale delle persone coinvolte. (f. le.)

