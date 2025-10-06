«Onorificenza per Carta» 

Si è aperto nel ricordo di Maddalena Carta - medico di famiglia di Dorgali, in Sardegna, morta a 38 anni per un malore improvviso dovuto al sovraccarico di lavoro - l’83° congresso della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) in corso a Villasimius. Il premio Mario Boni, conferito ai medici che si sono distinti per merito, coraggio, abnegazione e sacrificio nella propria attività, è stato consegnato ieri mattina al papà e al fratello della giovane dottoressa. La richiesta della Fimmg è quella di riconoscere l’onore al merito per la giovane dottoressa scomparsa. «Non mi fermerò - ha affermato il segretario nazionale Silvestro Scotti - finché questo Paese non riconoscerà il valore di un medico come Maddalena Carta, percorrerò tutte le strade politiche e istituzionali. Rivolgiamo un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui chiediamo da questo Congresso che sia riconosciuto l’onore al merito di Maddalena e con esso giunga il riconoscimento del valore psicosociosanitario di una categoria, i medici di famiglia, che troppo spesso continuano a pagare a caro prezzo».

Il riconoscimento è stato conferito alla dottoressa di Dorgali per «aver incarnato, fino all’ultimo istante, lo spirito più autentico della medicina generale. Si spegne con lei il faro che ha illuminato quella comunità intera che si era affidata a lei. Si spegne un faro - si sottolinea nelle motivazioni del premio - perché aveva deciso di non risparmiarsi di fronte ai fabbisogni di salute della popolazione in un territorio segnato da carenze drammatiche, con migliaia di cittadini senza medico di riferimento. Si spegne un faro nonostante fosse consapevole della propria condizione clinica». Ed ancora: «La sua scelta di non ridurre intensità, di non risparmiare energie, in un contesto in cui era di fatto l’unica presenza stabile per un bacino di circa 5.000 assistiti, chiarisce a tutti noi quanta purezza ci fosse in quella luce».

