VaiOnline
Il ricordo.
07 ottobre 2025 alle 00:32

«Onorificenza per Carta» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è aperto nel ricordo di Maddalena Carta - medico di famiglia di Dorgali, in Sardegna, morta a 38 anni per un malore improvviso dovuto al sovraccarico di lavoro - l’83° congresso della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) in corso a Villasimius. Il premio Mario Boni, conferito ai medici che si sono distinti per merito, coraggio, abnegazione e sacrificio nella propria attività, è stato consegnato ieri mattina al papà e al fratello della giovane dottoressa. La richiesta della Fimmg è quella di riconoscere l’onore al merito per la giovane dottoressa scomparsa. «Non mi fermerò - ha affermato il segretario nazionale Silvestro Scotti - finché questo Paese non riconoscerà il valore di un medico come Maddalena Carta, percorrerò tutte le strade politiche e istituzionali. Rivolgiamo un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui chiediamo da questo Congresso che sia riconosciuto l’onore al merito di Maddalena e con esso giunga il riconoscimento del valore psicosociosanitario di una categoria, i medici di famiglia, che troppo spesso continuano a pagare a caro prezzo».

Il riconoscimento è stato conferito alla dottoressa di Dorgali per «aver incarnato, fino all’ultimo istante, lo spirito più autentico della medicina generale. Si spegne con lei il faro che ha illuminato quella comunità intera che si era affidata a lei. Si spegne un faro - si sottolinea nelle motivazioni del premio - perché aveva deciso di non risparmiarsi di fronte ai fabbisogni di salute della popolazione in un territorio segnato da carenze drammatiche, con migliaia di cittadini senza medico di riferimento. Si spegne un faro nonostante fosse consapevole della propria condizione clinica». Ed ancora: «La sua scelta di non ridurre intensità, di non risparmiare energie, in un contesto in cui era di fatto l’unica presenza stabile per un bacino di circa 5.000 assistiti, chiarisce a tutti noi quanta purezza ci fosse in quella luce».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione

Narcotraffico e assalti ai blindati, sale di livello la criminalità nell’Isola

La Dda: un filo rosso lega le inchieste in Ogliastra, Barbagia e Sulcis  
Francesco Pinna
L’operazione

Mosè Cao ucciso, i soldi investiti in droga albanese

Il giorno in cui scomparve doveva incontrare Marongiu 
Simone Loi
L’omicidio

Il corpo di Cinzia Pinna doveva finire in mare

L’imprenditore voleva portare il cadavere nella scogliera del faro di Capo Ferro 
Andrea Busia
Cronaca

Coltellate alla madre,  l’ultimo litigio dopo anni di minacce

Pier Luigi Mura, 62enne di Guspini,  sotto accusa per tentato omicidio 
Mariella Careddu
La replica.

Caso Aritzo, ora i corsi sul defibrillatore

Giorgio Ignazio Onano
Falconi (Anci): le piccole comunità soffrono

Sanità, i sindacati alla Regione: «Basta promesse»

Cgil, Cisl e Uil: il protocollo deve diventare operativo 
Cristina Cossu
Elezioni

Calabria, ha stravinto Occhiuto

Il governatore uscente di centrodestra al 60%: «Bis per la prima volta» 