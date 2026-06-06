Onorificenza di Mattarella a suor Lucia Pala 

L’onorificenza del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, l’ha raggiunta a Mumbai, in India, dove da decenni dà assistenza sanitaria e tanti sorrisi ai tanti malati che bussano al lebbrosario e hanno necessità di cure. Suor Lucia Pala, missionaria originaria di Bitti, è diventata cavaliere dell’Ordine della stella d’Italia. Un riconoscimento prestigioso, forse anche inaspettato, che premia l’impegno instancabile nel lebbrosario di Vimala, diventata la sua casa da oltre quarant’anni. Lei, missionaria dell’Immacolata, è molto legata al paese d’origine dove torna periodicamente.

L’ultima visita nei mesi scorsi, poi la ripartenza per l’India. La sua scelta missionaria è maturata sin da giovanissima, condivisa da un compagno di scuola, ovvero padre Battore Carzedda, impegnato nel dialogo interreligioso e ucciso nelle Filippine nel 1992.

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