Onori postumi al soldato Puddu 

Nel pronao del tempio dell’Internato ignoto di Padova, una marmetta commemorativa onora la figura di Angelo Puddu, di Esterzili, che a soli 19 anni, durante la Seconda guerra mondiale, ha lasciato il suo lavoro da muratore e ha imbracciato le armi per andare a combattere al fronte. Questa piccola lapide di marmo non è solo un’insegna, ma un simbolo della dignità di un uomo che ha scelto la prigionia piuttosto che la collaborazione con i nazisti.

Il rifiuto di arrendersi

Angelo Puddu, nato nel paese barbaricino il 13 ottobre 1921, è stato catturato in Albania nel 1943, il giorno dopo l’armistizio, mentre combatteva per la libertà della sua patria. Prigioniero allo Stalag VIII-B, ha trascorso quasi due anni in condizioni disumane, costretto a lavorare in un campo di concentramento. Il suo diario, scritto durante quei mesi di tormento, racconta le sue esperienze e il suo rifiuto di arrendersi, mantenendo viva la speranza di un futuro libero. Il 5 maggio del 1945, liberato dai sovietici dell’Armata Rossa, inizia il suo lungo viaggio per tornare a casa: arriva a Esterzili qualche settimana dopo e qui vivrà, insieme alla moglie Delia e ai suoi tre figli e cinque nipoti, fino alla sua morte avvenuta nel 2005.

Il riconoscimento

La marmetta che riporta il suo nome è stata benedetta il 29 settembre scorso, in occasione dell’ottantunesimo anniversario dell’internamento dei militari italiani, e sarà un punto di riferimento permanente per tutti coloro che desiderano ricordare il sacrificio di Angelo e di tanti altri come lui.

Nel giugno 2021 Angelo Puddu ha ricevuto anche la Medaglia d’Onore. A ritirarla era stata la figlia Elesiana, insieme a due medaglie commemorative e il diploma d’onore.

Né con Salò né con le SS

«Finalmente nostro padre ha avuto il dovuto riconoscimento», avevano dichiarato i figli Ercole, Sebastiano ed Elesiana, sottolineando l’importanza della memoria storica e il valore di chi ha detto “no” alla guerra e alla violenza. «Nostro padre era stato uno dei 650 mila prigionieri di guerra, catturati dai tedeschi subito dopo l’Armistizio e deportati nei lager per essere avviati al lavoro coatto, per aver detto no in massa alla continuazione della guerra contro gli anglo-americani, rifiutandosi di aderire sia all'esercito delle SS che a quello nascente della Repubblica di Salò».

Il diario

Il diario di Angelo Puddu è stato riscritto in questi anni proprio dalla figlia Elesiana e nei prossimi giorni vedrà la luce in libro che la famiglia destinerà agli amici e ai parenti più stretti di Angelo Puddu.

