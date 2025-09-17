Onori da sovrano per Trump, ma a Londra proteste in piazza 

Londra. Un’accoglienza in pompa magna, degna d’un re senza corona. È ciò che Carlo III e l’establishment britannico hanno messo in scena in ossequio a Donald Trump, scarrozzato con la first lady Melania fra i bastioni del castello di Windsor per ricevere il tributo di una cerimonia di benvenuto inedita a memoria d’uomo nei confronti di un leader straniero in missione nel Regno Unito. Senza precedenti al pari di una seconda visita di Stato sull’isola, dopo quella compiuta nel 2019, quando sul trono c’era ancora la regina Elisabetta II.

Onore mai concesso ad alcuno in epoca moderna, ma su cui il premier laburista Keir Starmer ha fatto all in: deciso a solleticare le sensibilità e la vanità del presidente-magnate con tutta la suggestione coreografica degli sfarzi del protocollo monarchico, per cercare di tenere il grande alleato d’oltre oceano ancorato alla tradizione della cosiddetta “special relationship” in un momento d’imprevedibilità personali e geopolitiche. Sperando di strappare in cambio nuovi investimenti, qualche sconto in più sui dazi e almeno un’immagine di allineamento strategico in politica estera: in modo da dare un messaggio a Vladimir Putin sul conflitto russo-ucraino, se non a Benyamin Netanyahu sull’escalation israeliana senza fine nella Striscia di Gaza. Temi peraltro tutti da definire nel vertice politico in programma oggi nella residenza di campagna dei primi ministri britannici di Chequers: anche questa blindatissima e fuori Londra, come Windsor, per tenere il leader della Casa Bianca al riparo da qualsiasi contatto con la popolazione e dagli echi delle proteste di un Paese nel quale The Donald resta largamente impopolare, a dispetto degli inchini e dei tappeti rossi srotolati a profusione da chi rappresenta il potere.

Ma a Londra c’è anche chi dice no a Donald Trump. Accolto con tutti gli onori dalla casa reale britannica e dal governo laburista del premier Keir Starmer, il presidente americano nella sua seconda visita di Stato nel Regno Unito è stato anche il bersaglio di inevitabili contestazioni in un Paese alleato dove The Donald resta impopolare in larghi strati dell’opinione pubblica, incluso il sindaco di Londra Sadiq Khan che ha fatto sentire la sua voce critica. E proprio nella capitale, a distanza di sicurezza da Windsor, si è svolta una grande manifestazione di protesta, organizzata dalla Stop Trump Coalition e sostenuta da sindacati, associazioni e ong, con diverse migliaia di persone che hanno prima marciato per le vie del centro fino a Parliament Square per poi ascoltare un comizio. E c’è stata anche un’incursione riuscita a Windsor nonostante il massiccio sistema di sicurezza messo in piedi già da giorni: martedì sera, sono state proiettate immagini di Trump insieme al defunto faccendiere-pedofilo americano Jeffrey Epstein sulle mura del castello reale. La polizia ha arrestato i quattro artefici del blitz, attivisti del gruppo Led By Donkeys.

