Onore nella piazza dedicata ai caduti della Brigata Sassari 

I nomi dei soldati sinnaesi della Brigata Sassari rimasti uccisi nella prima guerra mondiale sono echeggiati ieri mattina nella piazza loro dedicata nel quartiere di Sant’Isidoro a Sinnai. C’erano la sindaca Barbara Pusceddu, le scolaresche, la banda della “Sassari”, il colonnello Alessio Argese, comandante del 151 Reggimento fanteria, altre autorità politiche e militari.

E c’era tanta gente, compresi familiari dei Caduti. Sinnai ha così ricordato i suoi eroi e il 110 anniversario di fondazione del 151esimo Reggimento, nato proprio qui, nel marzo del 1915, dove allora partì per la guerra il reparto che arrivò poi a Napoli col piroscafo America per poi raggiungere i luoghi della guerra. In tanti morirono, i più fortunati tornarono, compresi cinque sassarini che nel 1988 arrivarono da diverse parti dell’Isola per assistere all’inaugurazione della piazza che ieri ha ospitato la manifestazione in ricordo di avvenimenti straordinari del passato.

La cerimonia ha visto la benedizione e la deposizione della corona d’alloro, gli interventi della sindaca Barbara Pusceddu, che ha ricordato i Caduti e il loro eroismo, e del colonnello Argese. Poi i nomi dei Caduti, scanditi dall’ex comandante della banda della Brigata Sassari, Andrea Atzeni. Tanta commozione fra le note della banda musicale dei sassarini e l’intervento del poesta sinnaese Gianni Cappai, con una poesia dedicata ai ragazzi di quei tempi. (r. s.)

