Onore alla signora  della danza classica Assunta Pittaluga 

Ballerina, coreografa, attrice, docente. Molti i talenti di Assunta Pittaluga, e dispensati con gioia. Per ricordare in tutta la sua luce “La signora della danza”, Maria Angela Sanna ha raccolto in un libro una ventina di testimonianze di parenti, amici, colleghi. Di coloro, molti, che hanno lavorato con lei e si sono formati in gran parte nella bella palazzina liberty di via Ada Negri con gli affreschi sul soffitto, le sale con gli specchi e i pavimenti in legno.

La famiglia

Sono il fratello Pasquale e la cognata Mariella a descrivere la personalità dei genitori di Assunta, Checco e Fanny, del nonno Pasquale Marini multato per aver baciato la fidanzata al Bastione, della nonna che non faceva entrare nessuno in cucina .Italo Medda, pittore e amato compagno dell’artista scomparsa nel 2016, rievoca i tempi dei viaggi a bordo di una Austin. Della apertura di una galleria, la G28, che stampava piccoli preziosi cataloghi fatti a mano, del Ridotto con le poltroncine di velluto frequentato da Placido Cherchi, Giulio Angioni, Giovanni Campus.

Il volume

Il libro pubblicato dalle Edizioni Della Torre con la prefazione di Maria Paola Masala, allarga il suo sguardo alla vita culturale di Cagliari degli ultimi decenni. A ricomporla le parole di Roberto Magnabosco, allievo grato di una maestra che era Odile e Odette, il cigno bianco e il cigno nero: intelligente e pronta a risolvere i problemi , garbata ma decisa, curiosa, coraggiosa. Infondeva fiducia ai goffi, pensava fermamente che fosse la danza a dover andare incontro alla gente nei luoghi più inconsueti. Quando decise di cimentarsi col burlesque, i prudenti tentarono di dissuaderla. Ma quando mai poteva rinunciare ai bustier, ai lustrini e ai boa di piume? Accessori che molto la intrigavano, in quanto armi di seduzione usate con ironica dolcezza.