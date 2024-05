Onorato, faro sugli ultimi incontri 

Palermo. Gli accertamenti della Procura di Palermo sulla morte dell'architetto Angelo Onorato, 54 anni, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, continuano a ritmo serrato. Gli inquirenti continuano a propendere per il suicidio: l'imprenditore sabato scorso a bordo della Range Rover si sarebbe fermato nel viale della Regione siciliana Nord ovest, verso le 11, e si sarebbe stretto al collo una fascetta di plastica. Poi l’avrebbe tirata fino a soffocarsi.

Nonostante sia l'ipotesi più accreditata, la Procura ha iscritto per omicidio il fascicolo di indagine: un atto dovuto per via della necessità di compiere gli accertamenti, alcuni irripetibili, come l'autopsia.

Gli investigatori vogliono capire con chi ha parlato Onorato nei giorni scorsi. I poliziotti hanno sequestrato le immagini della videocamera di un bar, dove sabato scorso Onorato avrebbe preso un caffè con un uomo. Si vuole capire chi fosse quella persona e le ragioni dell'incontro poche ore prima che l'imprenditore venisse trovato morto.

RIPRODUZIONE RISERVATA